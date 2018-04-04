Киев готов передать 23 россиян для освобождения украинцев в РФ

Украинская сторона готова передать 23 граждан РФ для освобождения украинских заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"Сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за … участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но, очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы". И собственно, украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы также хотим освободить граждан Украины", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

По данным И.Геращенко, в настоящее время в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина РФ. "Сейчас 23 россиянина находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в среду, 4 апреля, состоится заседание Трехсторонней контактной группы, ее участники намерены обсудить вопрос освобождения заложников.