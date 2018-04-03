Политика

12:51 03.04.2018

В "БПП" хотят в ближайшие дни заслушать в Раде руководство НАБУ и САП

В "БПП" хотят в ближайшие дни заслушать в Раде руководство НАБУ и САП

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде хочет заслушать руководство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду или в четверг, сообщил заместитель главы этой фракции Сергей Березенко.

"Думаю, что тот градус напряжения, который сегодня уже поднялся по этому вопросу уже достаточный для того, чтобы мы заслушали в стенах Верховной Рады и представителя Национального антикоррупционного бюро и представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, тем более что такая инициатива у нас была ранее", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

С.Березенко напомнил, что была идея заслушать руководителей НАБУ и САП после резонансной истории с разоблачением агентов НАБУ под прикрытием, однако не удалось это сделать ввиду того, что они находились с визитом в США.

"Думаю, что это время пришло. Возможно они с высокой трибуны Верховной Рады дадут объяснения тем фактам, которые сегодня происходят", - сказал нардеп.

По его словам, фракция "Блок Петра Порошенко" обсуждала этот вопрос на своем заседании, есть соответствующее приглашение. По словам С.Березенко, такие отчеты, возможно, состоятся в среду или четверг.

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