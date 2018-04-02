Политика

18:55 02.04.2018

Президент Грузии подписал принятые парламентом поправки в Конституцию

Президент Грузии подписал принятые парламентом поправки в Конституцию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник подписал утвержденные парламентом поправки к ранее принятой новой редакции Конституции, сообщили "Интерфаксу" в администрации президента.

Принятие этих нескольких поправок в новую Конституцию, касающихся избирательной системы, настоятельно рекомендовала грузинскому парламенту Венецианская комиссия.

Согласно этим поправкам, очередные парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В ходе этих выборов снижается проходной барьер в парламент с 5% до 3%. Допускается создание предвыборных блоков. Поправка касается и изъятия записи в Конституции, по которой из интересов госбезопасности допускалось ограничение свободы вероисповедания.

23 марта сообщалось, что парламент Грузии утвердил в окончательном, третьем, чтении новую редакцию Конституции. Она предусматривает переход республики на парламентское правление.

Согласно принятым поправкам в Конституцию, существенно возрастает роль парламента в управлении государством, при этом ослабляется институт президента, а с 2024 года президента будут избирать не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.

Новая Конституция вступит в силу после инаугурации президента в конце этого года.

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