Политика

16:45 02.04.2018

Антикоррупционный комитет Рады не рассмотрел законопроект об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Антикоррупционный комитет Рады не рассмотрел законопроект об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Заседание комитета Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции, где депутаты должны были рассмотреть законопроект, который освобождал от заполнения электронных деклараций представителей общественных объединений, не состоялся из-за отсутствия кворума.

"Заседания не было, так как не было кворума", - сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам международного сотрудничества и имплементации антикоррупционного законодательства Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как ранее сообщалось, заседание комитета планировалось провести в понедельник, чтобы во вторник Верховная Рада Украины могла рассмотреть законопроект №8209-1 о внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции, касающийся освобождения отдельной категории лиц от выполнения требований финансового контроля.

Законопроект №8209-1 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 2 апреля. Его авторы, в числе которых председатель парламента Андрей Парубий, первый заместитель спикера Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид предлагают исключить из списка лиц, которые обязаны подавать электронные декларации представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов, соответствующих квалификации, других лиц, которые входят в общественной совет добропорядочности, созданный в соответствии с законом Украины о судоустройстве и статусе судей, общественных советов, советов общественного контроля.

Согласно предложенным изменениям, иностранцы, которые являются не резидентами, и входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия также буду освобождены от заполнения этой декларации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко приветствует решение оппозиции освободить антикоррупционеров от е-декларирования

Аппарат Рады подготовит техусловия для введения единой электронной карточки нардепа

В Раде появилась идея ввести единую электронную карточку идентификации нардепа

В Раде намерены проконсультироваться с Венецианской комиссией при подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде ко 2-му чтению

Рада во вторник первым намерена рассмотреть вопрос е-деклараций для активистов-антикоррупционеров

Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров - Порошенко

Финальная редакция законопроекта о нацбезопасности будет предусматривать парламентский контроль за деятельностью СБУ – Порошенко

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

Рада разрешила местным органам власти ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток

Рада отказалась рассмотреть законопроекты по е-декларированию для активистов-антикоррупционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Добкин готов свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

Общественная организация отозвала свой иск к Минюсту о запрете Партии регионов

Парубий надеется на рассмотрение в среду профильным комитетом президентского законопроекта о нацбезопасности

Президент Латвии подписал закон о переводе русских школ на латышский язык

Депутаты предлагают ввести принудительную продажу объектов культурного наследия

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Оппоблок ожидает отчета правительства и силовых органов в Раде

Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму

В Еврокомиссии следят за спорами между НАБУ и САП – Вагнер

У семьи Хомутынника в 2017 г. появилась еще одна квартира, доход нардепа составил 136,4 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА