Политика

15:34 02.04.2018

Добкин готов свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

Добкин готов свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

Народный депутат Украины Михаил Добкин (фракция "Оппозиционный блок") готов дать свидетельские показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

"(…) в рамках судебного рассмотрения дела по обвинительному акту в отношении Виктора Януковича могу предоставить Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года, которые касались президента Украины Виктора Януковича, в том числе, о его поездке 22 февраля 2014 года в Харьков…", - говорится в ответе депутата на обращение адвоката В.Януковича Виталия Сердюка, размещенном на его странице в Фейсбуке.

М.Добкин считает, что обстоятельства, о которых он может сообщить, "повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в частности, и в Крыму".

Следующее заседание суда по делу о госизмене В.Януковича состоится 4 апреля.

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