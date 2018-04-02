Общественная организация отозвала свой иск к Минюсту о запрете Партии регионов

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения административный иск общественной организации "Общеукраинское бюро расследований" к Министерству юстиции Украины относительно запрета Партии регионов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Окружного административного суда Киева, суд рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. "После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации "Общеукраинское бюро расследований" к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Партия регионов", - цитирует пресс-служба судью Окружного админсуда Владимира Келеберду.

Как сообщалось, истец просил суд признать противоправной бездеятельность Минюста и обязать министерство обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить ее государственную регистрацию.