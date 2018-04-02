Депутаты предлагают ввести принудительную продажу объектов культурного наследия

Депутаты Верховной Рады Николай Княжицкий, Игорь Луценко и Дмитрий Белоцерковец предлагают внедрить в Украине процедуру принудительной продажи объектов культурного наследия недобросовестными собственниками.

По данным веб-сайта Верховной Рады, соответствующий законопроект №8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия" зарегистрирован в парламенте 26 марта.

"Его цель – увеличить ответственность тех, кто в 90-ые и 2000-е выкупил у города или государства, объекты, являющиеся памятниками архитектуры, и содержат их в ужасном состоянии. Чаще всего такие владельцы преследуют одну цель – ликвидацию зданий после снятия статуса памятника архитектуры. Мотивация у них, как правило, одна - отсутствие возможности реставрации. Обычно к такому результату приходят из-за отказа владельцев вкладывать деньги в содержание таких объектов. Почему они это делают? Считают, что "прибыльность" таких зданий гораздо ниже, чем потенциальное строительство новых, с большей этажностью и коммерческими площадями", - написал Д.Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Документом, в частности, вводится процедура принудительно выкупа здания при нарушении правил эксплуатации объектов культурного наследия.

"Изначально владелец объекта получает предупреждение с перечнем нарушений, которые должен устранить. Вместе с предупреждением он получает договор на выкуп объекта. Если владелец игнорирует замечания, суд может обязать его продать здание. Приоритетное право выкупа в таком случае отдается городам, но и по инициативе государства, такой объект также может быть выкуплен", - написал Д.Белоцерковец.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, срок для устранения собственником угроз для объекта наследия составляет один месяц.

Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафов за халатное отношение и доведение таких объектов до состояния разрушения, проведение любых незаконных работ на таких объектах, и за незаконное размещение рекламы, без согласия органа местной власти.

Законопроект также увеличивает уголовную ответственность за нанесение вреда или уничтожение здания до шести лет с трех лет ограничения свободы.

Как указывается в пояснительной записке, порядок выкупа памяток и объектов культурного наследия будут устанавливать Кабинет министров (если объект переходит в госсобственность), или орган местного самоуправления (если – в коммунальную).

Стоимость выкупа уменьшается на сумму, соответствующую размеру причиненного вреда.

Как сообщалось, ранее Киевский городской совет обратился к парламенту с просьбой предоставить местным органам власти полномочия по возвращению в коммунальную собственность или выкупу объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.