Замглавы АП Филатов задекларировал $2 млн наличных

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов в 2017 году получил 354 тыс. 521 грн. зарплаты, о чем свидетельствует его годовая электронная декларация об имуществе и доходах.

На счетах в банках А.Филатов задекларировал $12 тыс. 698 и EUR 473. Согласно электронной декларации, замглавы администрации хранит также $2 млн 25 тыс, EUR 15 тыс и 400 тыс. грн. наличных средств

А.Филатов также задекларировал две квартиры в Киеве (49 кв.м, в которой он владеет 25%, и 154,5 кв.м, находящаяся в пользовании другого лица) и два легковых автомобиля: Volkswagen и Jaguar, оба 2007 г.в., право пользования которыми также принадлежит другому лицу.

А.Филатов владеет коллекциями живописи из 19 картин, вин, двумя скульптурами, библиотекой изданий 19-21 столетий, часами Breguet (2 шт), Hublot.