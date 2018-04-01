Британский министр обороны призвал активизировать военное строительство перед лицом "российской угрозы"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что властям страны следует активизировать меры в области повышения оборонных возможностей в условиях "растущей угрозы со стороны России".

"Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру", - говорится в статье министра, опубликованной в воскресенье в Sunday Telegraph.

Г.Уильямсон подчеркнул: "Для обороны Великобритании жизненно необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и отстоять свободы, которые дались очень трудно, и сегодняшний образ жизни".