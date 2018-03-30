Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 млн 303 тыс 874 грн, из которых уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 млн 303тыс.874 грн. 336 тыс из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15млн 795 тыс 874 грн - проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте главы государства в пятницу.

Сумма средств на банковских счетах П.Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс.

Согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе средства, которые были потрачены на отдых. Эти деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины.

В сообщении отмечается, что сумма задекларированных расходов на отдых в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. "Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - заверила пресс-служба.

В течение прошлого года П.Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

Как сообщалось, свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен", П.Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд", всемирно известной компании с безупречной репутацией. В прошлом году, согласно ответа на запрос пресс-службы администрации президента, бюджеты разных уровней получили от "Рошен" 1 млрд 188 млн грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-2017 годы сумма таких платежей составила 4 млрд 466 млн грн.

Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" остановлена и закрыта по решению менеджмента компании. Севастопольский морской завод был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года было объявлено о его переходе в "государственную собственность России". "Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", - подчеркивают в пресс-службе главы Украинского государства.

По сравнению с 2016 годом неизменными остались перечень ценных бумаг, которыми владеет П.Порошенко, его движимое и недвижимое имущества.

В сообщении также отмечается, что глава государства получил предписание для обязательного выполнения: на постройку подпорной стены на склоне одного из земельных участков в Киеве, которым он владеет, и сведения о котором ранее заносились в декларацию.

"Получение санкции на соответствующие работы, согласно закону, отражены в разделе "Объекты незавершенного строительства". Кроме укрепления склона, других строительных работ на участке не предвидится", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что П.Порошенко декларирует доходы с 1997 года, и свое состояние заработал до того, как стал президентом.

"Каждая гривня моих средств задекларирована, и я убежден, что такую же прозрачность должны продемонстрировать все украинские государственные служащие, а также политики: как те, кто у власти, так и те, кто в оппозиции. И у всех "дебет с кредитом" должен сходиться", - цитирует главу государства его пресс-служба.