Трамп и Мэй в телефонном разговоре обсуждали проблему борьбы с разведдеятельностью РФ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре согласились, что обе стороны должны противодействовать российскому шпионажу и предотвращать будущие химические атаки на своей территории, говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Лидеры двух государств согласились с важностью (задачи - ИФ) демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и в США, чтобы сократить нелегальную деятельность России и предотвратить будущие химические атаки на территории двух стран", - отмечается в заявлении.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Вследствие этого 28 стран, а также НАТО приняли решение выслать 152 российских дипломата.