Политика

22:02 28.03.2018

Трамп и Мэй в телефонном разговоре обсуждали проблему борьбы с разведдеятельностью РФ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре согласились, что обе стороны должны противодействовать российскому шпионажу и предотвращать будущие химические атаки на своей территории, говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Лидеры двух государств согласились с важностью (задачи - ИФ) демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и в США, чтобы сократить нелегальную деятельность России и предотвратить будущие химические атаки на территории двух стран", - отмечается в заявлении.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Вследствие этого 28 стран, а также НАТО приняли решение выслать 152 российских дипломата.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В новых реалиях отношений с РФ Украина должна выйти на новый договор

Совместная работа ВККСУ и совета добропорядочности является обязательным условием успешной судебной реформы в Украине – посольство США

Выдворение российского дипломата из Бельгии является мерой солидарности с Великобританией, ЕС и НАТО - глава МИД

Посол США поблагодарила украинские власти за солидарное решение о выдворении российских дипломатов

Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ

Высылка российских дипломатов указывает на неприемлемость нынешнего внешнеполитического курса РФ – Мэй

Тереза Мэй приветствует решение союзников о высылке российских дипломатов

Масштабная высылка российских дипломатов поможет защитить коллективную безопасность - глава МИД Британии

США и страны Европы из солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" высылают свыше 100 российских дипломатов

Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина начнет диалог со странами НАТО о введении ПДЧ в текущем году

Порошенко утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО

Сущенко продлили арест еще на полгода, Киев протестует

Климкин назвал прибытие немецких школьников в Крым "очень опасной авантюрой"

Рада во вторник первым намерена рассмотреть вопрос е-деклараций для активистов-антикоррупционеров

Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров - Порошенко

Раде следует отменить обязательство антикоррупционеров о подаче е-деклараций - Хан

Еврокомиссия реализует план улучшения военной мобильности в Европе из-за непредсказуемой международной политики

Партия "Наш край" призывает власть отменить RAB-тарифы

Заявление Климкина по поводу перехода на латиницу раскалывает страну, заявили в "Нашем крае"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА