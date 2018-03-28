Политика

20:31 28.03.2018

Порошенко утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО

Порошенко утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год".

Как сообщается на официальном сайте главы государства в среду, годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.

Годовая национальная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет практические меры в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии РФ, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.

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