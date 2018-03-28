Политика

18:17 28.03.2018

Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров - Порошенко

Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента Украины в среду.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан П.Порошенко летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

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