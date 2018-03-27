Политика

22:02 27.03.2018

Волкер планирует посетить Донбасс уже в апреле-мае

Волкер планирует посетить Донбасс уже в апреле-мае

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.

"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить", – сказал он в интервью "Голосу Америки" во вторник.

Согласно данным журналистов такой визит может состояться в конце апреля – начале мая.

По словам К.Волкера важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходить горячая стадия военных действий.

"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", – пояснил спецпредставитель.

К.Волкер рассказал, что последний его контакт с россиянами относительно конфликта на Донбассе был в январе 2018 года, после этого представители России не выходили на связь, и добавил, что США разочарованы действиями России во всем мире.

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