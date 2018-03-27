НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе, аккредитация еще троих не будет принята - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил о том, что аккредитация семи российских представителей при НАТО будет отозвана в рамках дипломатических мер, предпринимаемых европейскими странами в отношении России на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я сегодня аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО", - заявил Й.Столтенберг, добавив, что НАТО также не утвердит три запроса на аккредитацию от России.

"Наше действие отражает серьезные опасения в сфере безопасности, озвученные нашими союзниками, и является частью скоординированной международной попытки ответа на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим законным обязательствам", - подчеркнул генсек альянса.

"Сегодняшнее решение не меняет политику НАТО по отношении к России. НАТО остается приверженным двустороннему подходу к усилению обороны и открытому диалогу, включая работу над подготовкой к следующему совету Россия-НАТО", - добавил он.

НАТО выдворяла дипломатов из российского постпредства. В апреле 2009 года руководство альянса объявило о лишении аккредитации старшего советника постпредства, руководителя политической секции Виктора Кочукова и атташе постпредства, ответственного секретаря миссии Василия Чижова - сына российского постпреда при ЕС Владимира Чижова. Сотрудников постпредства РФ при НАТО обвинили "в проведении шпионской деятельности, не совместимой со статусом дипломата". Российская сторона назвала эти обвинения надуманными и провокационными и в качестве ответного шага лишила дипломатической аккредитации руководителя информационного бюро НАТО в Москве канадского дипломата Изабель Франсуа и сотрудника информбюро Марка Опгенорта.

Кроме того, в 2015 году НАТО предписала постпредству России наряду с другими делегациями стран-партнеров в штаб-квартире альянса сократить численность миссии до 30 штатных единиц. Россия выполнила требование данной директивы, вместе с тем, назвав этот шаг НАТО отголоском холодной войны. До этого численность штата российского постпредства составлял около 50 человек.

В настоящий момент в списке на сайте постпредства РФ при НАТО фигурируют 14 сотрудников миссии и еще шесть сотрудников аппарата главного военного представителя РФ при НАТО.

Решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности в Великобританией после отравления С.Скрипаля за последние два дня приняли в общей сложности 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина, Австралия, объявившая о высылке двух дипломатов, Молдавия, решившая выдворить трех человек, и Ирландия (один высылаемый).

В итоге получилось, что из разных стран в общей сложности будут выдворены 130 российских дипломатов. Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов. С учетом мер Лондона, с начала расследования инцидента с отравлением с С.Скрипаля зарубежные государства заявили о выдворении 153 российских дипломатов.