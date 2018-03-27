Политика

12:29 27.03.2018

Украина должна стать частью общей промышленной стратегии ЕС – еврокомиссар Беньковская на встрече с Гройсманом

Украина должна стать частью общей промышленной стратегии ЕС – еврокомиссар Беньковская на встрече с Гройсманом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинформировал комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбете Беньковской о приоритетах развития экономики страні.

"Мы масштабно восстанавливаем инфраструктуру, занимаемся строительством дорог, обсуждаем возможности концессии. Наш приоритет - рост экономики в 5-7%. Мы будем динамично двигаться дальше", - сказал глава правительства на встрече с еврокомиссаром в Киеве, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Собеседники отметили, что Украина и Евросоюз усиливают диалог в сфере промышленности с целью ускорения экономического роста в Украине, формирования возможностей для вовлечения украинских предприятий в общеевропейскую промышленную стратегию.

"Сегодняшняя встреча имеет важнейшее значение. Цель правительства Украины - обеспечить устойчивый экономический рост. Потенциал промышленности имеет широкие возможности. Работаем над тем, чтобы снять барьеры для развития и получить новые импульсы для движения вперед по всем секторам", - отметил В.Гройсман.

В свою очередь, еврокомиссар отметила, что в Европе оценили прогресс реформ в Украине. "Мы видим прогресс реформ, мы видим, сколько усилий вы прилагаете для проведения изменений. Надеюсь, мы сможем обсудить возможности различных секторов экономики и мы говорим о том, чтобы Украина стала частью нашей общей промышленной стратегии. Мы говорим не просто о поддержке, а о деталях и конкретных акцентах нашего промышленного диалога", - сказала Э.Беньковская.

По ее словам, у Украины есть большой потенциал развития, прежде всего в промышленной сфере, агросфере. "Именно поэтому мы готовы помочь раскрыть этот потенциал - учитывая, прежде всего, регулятивные решения. Мы верим в свободную торговлю (с Украиной - ИФ), в свободный рынок, мы никогда не будем идти вразрез с политикой ВТО и политикой свободной торговли", - заверила еврокомиссар.

Стороны также обсудили сотрудничество с международными финансовыми организациями и вопросы макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

"Украина уже сегодня является лучшей по многим позициям. Украина на самом деле - пример для Европы в контексте восстановления государства. Вы должны гордиться тем, что вы сделали на пути реформ. И нам нужно усиливать наши связи между предприятиями и в рамках промышленных кластеров", - добавила Э.Беньковская.

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