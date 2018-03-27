Политика

11:15 27.03.2018

Визит Климкина в Нью-Йорк отменен

Визит Климкина в Нью-Йорк отменен

Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк 27-28 марта отменен, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен", - говорится в сообщении.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Марьяна Беца, отмена визита связана с ухудшением состояния здоровья министра.

Ранее пресс-служба МИД сообщала о том, что П.Климкин 27-28 марта посетит с рабочим визитом Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира". Также планировался ряд встреч министра с иностранными партнерами и руководством ООН.

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