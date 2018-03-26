Тереза Мэй приветствует решение союзников о высылке российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует решение ряда стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает в понедельник телеканал "Скай ньюз".

По словам представителя Т.Мэй, премьер-министр "приветствовала действия наших союзников" и отметила, что такие меры показывают, что "мы стоим плечом к плечу, отправляя очень жесткий сигнал России о том, что она не может продолжать попирать нормы международного закона".