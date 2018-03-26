Политика

17:11 26.03.2018

Госдеп США утверждает, что среди высылаемых россиян 12 человек являются сотрудниками разведки

Госдеп США утверждает, что среди высылаемых россиян 12 человек являются сотрудниками разведки

Среди 60 представителей России, которые, согласно решению Белого дома, будут высланы из США в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки, говорится в заявлении представителя госдепа Хизэр Нойерт.

"Следует отметить, что мы начали процесс высылки 12 оперативников российской разведки из российского представительства при ООН, которые злоупотребляли привилегией на пребывание в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении госдепа.

Согласно заявлению, еще 48 человек являются членами дипломатической миссии России в США.

Также в госдепе указали, что российское консульство в Сиэтле будет закрыто до 2 апреля.

Ранее в понедельник председатель Евросовета Дональд Туск объявил о том, что 14 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле из-за близости военной базы и предприятий Boeing

Власти Канады решили выслать четырех российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Польша выслала четырех российских дипломатов

Климкин: Выдворение российских дипломатов - лишь начало, Украине и Европе нужно избавиться еще от газовой зависимости

14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Литва в связи с "делом Скрипаля" высылает трех дипломатов РФ, Латвия и Эстония - по одному

Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

Ирландия намерена выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" требует от правительства дотировать малое и среднее фермерство

Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Глава делегации Рады в ПАСЕ высказывается за закрытие Россотрудничества в Украине

Порошенко подпишет программу сотрудничества с НАТО на 2018 в ближайшее время - Климпуш-Цинцадзе

Европейскому бизнесу нужны понятные правила игры на украинском рынке – Игорь Плохой

Первый вице-спикер Рады выражает соболезнования в связи с гибелью людей в ТРЦ в российском Кемерово

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

МИД Польши: Мы не стремимся выбирать героев для Украины и писать ее учебники по истории

Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман

В Эстонию прибывает министр обороны Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА