Госдеп США утверждает, что среди высылаемых россиян 12 человек являются сотрудниками разведки

Среди 60 представителей России, которые, согласно решению Белого дома, будут высланы из США в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки, говорится в заявлении представителя госдепа Хизэр Нойерт.

"Следует отметить, что мы начали процесс высылки 12 оперативников российской разведки из российского представительства при ООН, которые злоупотребляли привилегией на пребывание в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении госдепа.

Согласно заявлению, еще 48 человек являются членами дипломатической миссии России в США.

Также в госдепе указали, что российское консульство в Сиэтле будет закрыто до 2 апреля.

Ранее в понедельник председатель Евросовета Дональд Туск объявил о том, что 14 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.