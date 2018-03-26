Политика

12:00 26.03.2018

Европейскому бизнесу нужны понятные правила игры на украинском рынке – Игорь Плохой

Украинский рынок очень привлекателен для западных компаний, а инвесторы хотят и готовы вкладывать в украинскую экономику прямые инвестиции.

Об этом, комментируя возможность создания Национального бюро финансовых расследований, заявил народный депутат Украины IV и VI созывов Игорь Плохой.

«Западные инвесторы хотят заходить в Украину. Но их беспокоит не столько агрессивная бизнес-среда, сколько отсутствие прогнозированности и понимания действий государства по отношению к своим инвестициям и своему бизнесу. Существующие в нынешнем виде контролирующие органы вряд ли способны адаптироваться к европейским правилам, поэтому изменить отношение государства к бизнесу можно только путем создания новых органов», – считает Игорь Плохой.

Экс-парламентарий напомнил, что проводимая судебная реформа должна повысить доверие бизнеса к системе правосудия и обеспечить более высокую выполняемость решений украинских судов.

«Западный бизнес хочет понимать, что, зайдя в Украину, в случае неправомерных действий каких-либо органов власти он сможет защитить свои права в суде. Сейчас же, если инвесторы получают положительные судебные решения, очень часто такие решения попросту не исполняются», – заявил Игорь Плохой.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что закон о Национальном бюро финансовых расследований будет принят в этом году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подпишет программу сотрудничества с НАТО на 2018 в ближайшее время - Климпуш-Цинцадзе

Первый вице-спикер Рады выражает соболезнования в связи с гибелью людей в ТРЦ в российском Кемерово

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

МИД Польши: Мы не стремимся выбирать героев для Украины и писать ее учебники по истории

Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман

В Эстонию прибывает министр обороны Великобритании

Экс-глава Каталонии покинул Финляндию

Трамп планирует пойти на высылку российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля"

Мария Элизабетта Казеллати стала первой в истории Италии женщиной, возглавившей сенат

В "Рухе новых сил" заявляют, что задержанный при попытке контрабанды янтаря Кулик не имеет отношения к партии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА