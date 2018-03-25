Политика

11:00 25.03.2018

Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман

Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой 2011 года, пойдет на пользу Украине, сбалансирует ее экспортную политику, сделав Украину сильнее, сообщается на правительственном веб-портале.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги – война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", – сказал глава правительства.

В.Гройсман при этом акцентировал, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", – добавил премьер.

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