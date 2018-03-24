Политика

14:34 24.03.2018

В "Рухе новых сил" заявляют, что задержанный при попытке контрабанды янтаря Кулик не имеет отношения к партии

В "Рухе новых сил" заявляют, что задержанный при попытке контрабанды янтаря Кулик не имеет отношения к партии

В партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" (РНС) заявляют, что Николай Кулик, задержанный в Старом Самборе при попытке незаконно вывезти из Украины свыше 100 кг янтаря, не имеет отношения к их партии.

"Мы заявляем, что упоминаемое в публикации (агентства "Интерфакс-Украина"- ИФ) лицо не имеет никакого отношения к партии "Рух новых сил", – сообщила агентству пресс-служба партии "Рух новых сил" в субботу.

В пятницу агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе сообщило о задержании при попытке незаконно вывезти более центнера янтаря активиста РНС Николая Кулика, "который был комендантом палаточного городка возле пункта "Краковец" во время прорыва госграницы М.Саакашвили".

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