Политика

11:50 24.03.2018

Финальная редакция законопроекта о нацбезопасности будет предусматривать парламентский контроль за деятельностью СБУ – Порошенко

Финальная редакция законопроекта о нацбезопасности будет предусматривать парламентский контроль за деятельностью СБУ – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта о национальной безопасности Украины будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины.

"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы (СБУ - ИФ). По моему мнению, так же как и по мнению наших партнеров – членов стран НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную Раду, стандартам НАТО, - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Он напомнил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.

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