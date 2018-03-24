Политика

11:45 24.03.2018

Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию для закрепления целей евроатлантической интеграции

Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию для закрепления целей евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию.

"В ближайшее время я намерен инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

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Интерфакс-Украина
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