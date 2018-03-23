Политика

22:25 23.03.2018

Парламент Перу принял отставку президента страны Кучински

Конгресс Перу большинством голосов принял отставку президента страны Педро Пабло Кучински, сообщает законодательный орган Перу в твиттере.

"Принимается отставка и объявляется освобождение от должности президента республики - господина Педро Пабло Кучински, 105 голосов "за", 11 "против" и четверо воздержались", - говорится в сообщении конгресса.

Согласно конституции Перу должность главы государства теперь перейдет к первому вице-президенту Мартину Вискарре.

В среду Кучински объявил о решении покинуть свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте. Он пояснил, что принял такое решение на фоне сформировавшейся в стране "неуправляемой обстановки, не позволяющей идти вперед".

Голосование по импичменту должно было состояться на этой неделе. В середине недели ряд перуанских политиков, ранее поддерживающих президента, призвал Кучински уйти в отставку. Это произошло после публикации видео, на котором члены конгресса, поддерживающие президента, обещают члену одной из оппозиционных партий Перу ряд привилегий, если он не будет голосовать в поддержку импичмента Кучински.

Голосование по вопросу импичмента должно было состояться на фоне обвинений в адрес президента о том, что он солгал конгрессу, чтобы скрыть свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки.

Голосование по импичменту президента Перу уже проходило в декабре 2017 года, тогда за отстранение Кучински проголосовало недостаточное количество депутатов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Словакии ушел в отставку

Премьер-министр Словении заявил об отставке

Главной причиной отставки госсекретаря Трамп назвал разногласия по иранской сделке

Оппоблок настаивает на отставке и.о. министра здравоохранения Супрун

Глава ВМС Аргентины отправлен в отставку

Премьер Польши Беата Шидло подала в отставку

Рада не поддержала отставку главы МВД Авакова – "за" 31

Спешить с отстранением главы МВД Авакова не следует – Кожемякин

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" ушел в отставку – СМИ

Е.Соболев обнародовал фамилии 44 депутатов, подписавшихся за отставку генпрокурора Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории США

Испанский судья выдал европейский ордер на арест Пучдемона

МинВОТ заявляет о незаконном задержании в оккупационном Крыму гражданина Украины Мемедеминова

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

Кернес снова возглавил рейтинг мэров по уровню доверия

Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений

Климкин задекларировал за 2017 год 747 тыс. грн доходов

Парубий ожидает дискуссии в Раде при голосовании за Антикоррупционный суд в связи с рекомендациями Венецианской комиссии

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

Еврокомиссар Беньковская посетит Киев 27 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА