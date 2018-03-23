Политика

22:05 23.03.2018

Испанский судья выдал европейский ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы Испании каталонских политиков, в том числе экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, сообщает в пятницу газета El País со ссылкой на источники.

Помимо Пучдемона выданы ордеры на арест четырех политиков, находящихся в Бельгии и одного политика, находящегося в Шотландии.

Также судья выдал международный ордер на арест генерального секретаря Левой республиканской партии Каталонии (ERC) Марты Ровира, которая ранее бежала в Швейцарию.

Кроме того, судья принял решение заключить под стражу пять политиков, проходящих по делу о каталонском референдуме, так как суд опасается, что подозреваемые могут сбежать за пределы страны. Среди попавших под стражу оказался кандидат на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруль.

В конце октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.

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