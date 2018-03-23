Политика

17:42 23.03.2018

Климкин задекларировал за 2017 год 747 тыс. грн доходов

Климкин задекларировал за 2017 год 747 тыс. грн доходов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин за 2017 год задекларировал 747 тыс. 407 грн доходов.

Согласно е-декларации главы МИД, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, П.Климкин задекларировал 732 тыс. 805 грн заработной платы и 14 тыс. 602 грн процентов на банковский вклад, а его жена Марина Михайленко – 381 тыс. 577 грн зарплаты.

Он также задекларировал EUR47 тыс. и $33 тыс. наличных средств и 448 тыс. 186 грн на счете в Ощадбанке.

Согласно декларации, супруга министра задекларировала EUR45 тыс. и $55 тыс. наличных средств.

П.Климкин имеет в пользовании два земельных участка в пгт Козин (Обуховский район Киевской обл.) 640 кв. м и 560 кв. м, а в собственности его супруги имеется квартира в Киеве площадью 68,2 кв. м и 1/3 квартиры в Киеве общей площадью 90,4 кв. м.

Согласно е-декларации П.Климкина расходы на строительство дома в пгт Козин, собственником которого указана Нина Гавриловна Михайленко, и который полностью или частично возведен из материалов или за счет субъекта декларирования или члена его семьи, составили 154 тыс. грн.

Кроме того, министр владеет автомобилем Skoda Felicia 2000 года выпуска, его супруга - Volvo S40 2008 года выпуска.

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