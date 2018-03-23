Политика

15:26 23.03.2018

Парламент Грузии утвердил новую Конституцию республики

Парламент Грузии утвердил новую Конституцию республики

Парламент Грузии в пятницу утвердил в окончательном, третьем чтении новую редакцию Конституции, которая предусматривает переход республики на парламентское правление.

Согласно принятым поправкам в Конституцию, существенно возрастает роль парламента в управлении государством, при этом ослабляется институт президента, а с 2024 года президента будут избирать не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.

Парламентская оппозиция не поддержала при голосовании новую редакцию Конституции. По утверждению ее представителей, новая Конституция отражает лишь интересы правящей партии "Грузинская мечта".

Оппозиция считает, что отказом народу прямым голосованием избирать президента нарушаются гражданские права.

Она также недовольна и пунктом Конституции насчет того, что выборы в Грузии по пропорциональной системе будут проводиться лишь с 2024 года, а очередные парламентские выборы в 2020 году будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.

"Новая редакция Конституции исключает проявление авторитаризма и автократии в Грузии", - заявил после процедуры голосования председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Новая Конституция Грузии вступит в силу сразу же после избрания президента в конце 2018 года.

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