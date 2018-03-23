Политика

12:25 23.03.2018

В Раду на выборах могут пройти семь партий – опрос

В Раду на выборах могут пройти семь партий – опрос

Семь политических сил преодолевают 5% барьер в случае, если выборы в Верховную Раду состоятся в ближайшее воскресенье, сообщил руководитель социологических программ Центра социальных исследований (ЦСИ) "София" Александр Левцун.

"Если бы на момент опроса проходили парламентские выборы, а именно голосование по партийным спискам, то лучшие шансы преодолеть 5% барьер имели бы партии "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Гражданская позиция", Радикальная партия Олега Ляшко, партия "За життя", "Самопомич", - сказал А.Левцун, презентуя результаты опроса "Общественный запрос на обновление власти" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно опросу, за "Батькивщину" готовы проголосовать 14,8% респондентов, за "Оппозиционный блок" – 11,4%, за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,5%, за "Гражданскую позицию" – 7,2%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 7,0%, за партию "За життя" – 6,3%, за объединение "Самопомич" – 5,4%.

В то же время против всех готовы проголосовать 5,7%, затруднились ответить – 15,1%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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