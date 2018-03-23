Политика

12:09 23.03.2018

Лидерами президентского рейтинга в Украине являются Тимошенко, Порошенко и Бойко – соцопрос

Лидерами президентского рейтинга в Украине являются Тимошенко, Порошенко и Бойко – соцопрос

Лидерами президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, стали бы лидер Всеукраинского объединениями "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ныне действующий глава государства Украины Петр Порошенко и один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, заявляет руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун.

"Если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то лучшие шансы имели бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко", - сказал А.Левцун, презентуя результаты опроса "Общественный запрос на обновление власти" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно результатам опроса, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 14,3% респондентов, П.Порошенко – 9,5%, Ю.Бойко – 9,3%.

По словам эксперта, по сравнению с декабрем уровень электоральной поддержки П.Порошенко сократился с 12,8% до 9,5%. "Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы П.Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны", - добавил он.

Кроме того, согласно опросу, 7,4% готовы поддержать лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 7%, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 6,2%.

Рейтинг других кандидатов оказался таким: лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 4,1%, лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовой - 4,0%, народный депутат, лидер партии "ДІЯ" Дмитрий Ярош - 1,7%, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили - 1,6%, мэр Киева Виталий Кличко - 1,2%, глава партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк - 1,1%, внефракционный народный депутат Надежда Савченко - 0,7%.

Не поддерживают ни одного из кандидатов (проголосуют против всех) – 6,7%, затруднились ответить 10,1%, за кандидата, не предложенного в списке, готовы проголосовать 15,1%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

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