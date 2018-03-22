Политика

16:19 22.03.2018

Тереза Мэй затронет тему "агрессивных действий" России на саммите ЕС

Тереза Мэй затронет тему "агрессивных действий" России на саммите ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в четверг, что в ходе двухдневного саммита лидеров ЕС планирует обсудить тему российских агрессивных действий, направленных против Европы и ее соседей.

"Я буду говорить сегодня не только о том, что произошло на улицах Солсбери, но и о российской модели поведения, которая заключается в агрессивных действиях против Европы и ее ближайших соседей. Как я сказала, это (агрессивные действия - ИФ) прослеживается от Западных Балкан до Ближнего Востока", - сказала Мэй журналистам в Брюсселе.

"Это вопрос, который мы уже обсуждали, и я жду дальнейших обсуждений с моими европейскими коллегами. Я благодарна им за солидарность, которую они выразили Соединенному Королевству", - добавила британский премьер.

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