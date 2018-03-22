Политика

10:29 22.03.2018

Регламентный комитет Рады признал представления генпрокурора на задержание и арест Савченко законными

Регламентный комитет Рады признал представления генпрокурора на задержание и арест Савченко законными

Регламентный комитет Верховной Рады в своих выводах счёл законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционный народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принял регламентный комитет на заседании в четверг утром и передал его спикеру Верховной Рады, после чего представления на лишение неприкосновенности могут быть внесены на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.

Член комитета Владимир Арешонков (фракция "Блок Петра Порошенко") отметил, что на пленарном заседании Рады ожидают также, что генпрокурор обнародует видеодоказательства обвинений Н.Савченко.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий, открывая пленарное заседание парламента в четверг утром, сообщил: "Как только будут розданы результаты решения регламентного комитета, я неотложно поставлю на рассмотрение вопрос о снятии неприкосновенности".

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