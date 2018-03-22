Глава МВБ США опасается атак российских хакеров во время выборов в Конгресс в 2018 году

Выборы в Конгресс США в 2018 году могут стать мишенью для российских хакеров, предположила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен.

"Угроза вмешательства остается, и мы признаем, что выборы в Конгресс 2018 года и будущие выборы определенно являются потенциальной целью атак российских хакеров", - заявила К.Нильсен в среду в комитете по разведке Сената США.

В ходе слушаний К.Нильсен подчеркнула, что МВБ США с момента выборов 2016 года усовершенствовало процесс обмена информацией со штатами. Она отметила, что министерство считает приоритетными вопросы обеспечения безопасности выборов.

Вместе с ней перед комитетом выступил бывший глава МВБ Джей Джонсон, занимавший эту должность при Бараке Обаме.

Дж.Джонсон отметил, что "каждый член этого комитета знает", что в 2016 году российские власти организовали кибератаки на выборы в США, что стало для США "сигналом к пробуждению", так как атаки позволили выявить уязвимости в кибербезопасности инфраструктуры, обеспечивающей проведение выборов в США.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора, также пройдут выборы ряда губернаторов.