Политика

09:50 22.03.2018

Конгресс США предоставит $250 млн на борьбу с российским влиянием, согласовал финпомощь Украине и Грузии в 2018г

Конгресс США предоставит $250 млн на борьбу с российским влиянием, согласовал финпомощь Украине и Грузии в 2018г

 Конгресс США собирается выделить $250 млн на борьбу с российским влиянием, говорится в тексте проекта бюджета США на 2018 финансовый год.

"Не менее $250 млн будет предоставлено на обеспечение функционирования фонда по борьбе с российским влиянием ... и программы повышения потенциала правоохранительных органов и служб безопасности государств Европы и Евразии и укрепления сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО по мере необходимости", - говорится в документе.

Конгресс США согласовал также выделение Украине и Грузии финансовой помощи в 2018 году.

В проекте бюджета предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи $420 млн 700 тыс., не считая $200 млн, выделяемых ей на военные нужды.

Грузии планируется ассигновать $105 млн 325 тыс.

Еще $8 млн. конгресс намерен выделить на защиту прав человека в Северной Корее.

Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год была обнародована в среду вечером по местному времени. Документ предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборонные расходы.

Республиканцы и демократы достигли компромисса по проекту за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства.

Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.

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