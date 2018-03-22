Цукерберг готов отчитаться перед американским конгрессом, но не считает себя лучшим источником информации

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что готов к тому, чтобы ответить на вопросы конгрессменов по всем интересующим их проблемам, но считает, что в компании есть более осведомленные люди.

В интервью журналу WIRED он в ответ на вопрос ведущего о готовности выступить в конгрессе, сказал: "Если это касается дел, в которых я в Facebook информирован лучше других, то буду счастлив дать показания".

"Но причиной того, что мы не сделали этого раньше является то, что в нашей компании есть люди, вся работа которых заключается в решении проблем, касающихся соблюдения законов или других аналогичных проблем. И они намного лучше осведомлены о деталях, с этим связанных", - сказал предприниматель.

Таким образом, резюмировал он, "если народ хочет получить столько информации, сколько хочет, не думаю, что именно я буду лучшим источником".

"Тем не менее, был бы счастлив, если бы я смог это сделать", - сказал М.Цукерберг.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом британской компании Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные, как сообщают СМИ, использовались компанией в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили М.Цукерберга принять участия в слушаниях лично.