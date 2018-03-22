Политика

07:02 22.03.2018

Американский конгресс согласовал финансовую помощь Украине и Грузии

Конгресс США согласовал выделение Украине и Грузии финансовой помощи в 2018 году.

В проекте бюджета, который одобрен обеими партиями конгресса, предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи $420 млн 700 тыс., не считая $200 млн, выделяемых ей на военные нужды.

Грузии планируется ассигновать $105 млн 325 тыс.

Еще $8 млн. конгресс намерен выделить на защиту прав человека в Северной Корее.

Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год была обнародована в среду вечером по местному времени. Документ предполагает расходы на сумму $1,3 триллиона, в том числе $700 миллиардов на оборонные расходы.

Республиканцы и демократы достигли компромисса по проекту за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства.

Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.

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