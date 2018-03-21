Политика

21:53 21.03.2018

Туск призвал Европу готовиться отражать новые атаки после отравления Скрипаля

Туск призвал Европу готовиться отражать новые атаки после отравления Скрипаля

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал Европу готовиться к новым атакам после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Очевидно, что мы должны укрепить нашу готовность к дальнейшим атакам. В частности, мы должны делать это в сотрудничестве с НАТО. И нам необходимо повысить нашу стойкость к гибридным угрозам, таким как подрыв доверия в нашу демократию посредством фейковых новостей и вмешательства в выборы", - говорится в его заявлении.

"Это особенно актуально в свете последних разоблачений (деятельности - ИФ) Cambridge Analytica. В этом контексте мы будем прилагать усилия, чтобы гарантировать прозрачность, а также полную защиту частной жизни наших граждан и их личных данных социальными сетями и цифровыми платформам", - отмечается в заявлении Д.Туска.

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