Политика

15:18 21.03.2018

Украина намерена обязать граждан РФ предварительно сообщать о поездке в страну

Украина намерена обязать граждан РФ предварительно сообщать о поездке в страну

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", сообщает сайт главы государства.

Согласно решению СНБО, в частности, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады ряда проектов законов, в том числе поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

СНБО также поручил правительству подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Кабмин должен обеспечить в месячный срок усовершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

Кроме того, СНБО поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабмина от 12 июля 2017 года.

Правительство также должно разработать и утвердить в установленном порядке до 1 июля 2018 года стратегию борьбы с организованной преступностью вместе с планом действий, который будет содержать конкретные цели, мероприятия, сроки, ожидаемые результаты, показатели исполнения и достаточное ресурсное обеспечение, предусмотрев комплексное внедрение современных систем уголовного анализа, в частности методологии Европола.

Согласно документу, СНБО своим решением от 1 марта одобрил проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений" и предложил президенту внести данную инициативу на рассмотрение Верховной Рады.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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