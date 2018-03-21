Политика

07:16 21.03.2018

В госдепе объяснили протоколом поздравление Трампа Владимира Путина с победой на выборах

В госдепе объяснили протоколом поздравление Трампа Владимира Путина с победой на выборах

Поздравление американским президентом Дональдом Трампа российского президента Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства являлось частью протокола, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге во вторник.

"Я бы сказала, что это называется протоколом... Нравится нам это или нет, но у нас есть отношения с российским правительством. Это просто часть мира, это просто реальность, это не значит, что мы с ней (с Россией - ИФ) во всем согласны", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему Д.Трамп поздравил В.Путина.

Х.Нойерт подчеркнула, что Вашингтон "критикует Россию за ее действия, и мы не будем колебаться это делать".

"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднимать трубку и вести диалог", - добавила представитель госдепа США.

Между тем, утверждает газета The Washington Post, президент США Дональд Трамп не прислушался к помощникам по нацбезопасности, которые советовали ему не поздравлять В.Путина с победой на президентских выборах.

Как пишет издание со ссылкой на знакомых с ситуацией американских высокопоставленных чиновников, во вторник перед телефонным разговором советники по нацбезопасности представили Д.Трампу несколько от руки написанных материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Подобную информацию принято предоставлять президенту перед всеми телефонными разговорами с иностранными лидерами, пояснили источники.

Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Газета сообщает, что Д.Трамп также решил не прислушиваться к словам помощников, которые призвали его в ходе телефонного разговора обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Кроме того, неясно, читал ли Д.Трамп пометки советников, пишет издание.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о материалах, предоставленных Д.Трампу.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что тема, связанная с "делом Скрипаля", не затрагивалась во время телефонного разговора президентов РФ В.Путина и США Д.Трампа. Позже данную информацию подтвердила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

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