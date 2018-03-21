США следят "делом Скрипаля", не исключают принятия мер

Власти США отслеживают развитие событий по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и не исключают принятия мер в связи с этой историей, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией. И возможно, мы предпримем действия в связи с этим", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

При этом Х.Нойерт отметила, что США в подобных случаях никогда заранее не сообщают, о каких именно мерах может идти речь.