Политика

02:10 21.03.2018

США следят "делом Скрипаля", не исключают принятия мер

Власти США отслеживают развитие событий по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и не исключают принятия мер в связи с этой историей, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией. И возможно, мы предпримем действия в связи с этим", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

При этом Х.Нойерт отметила, что США в подобных случаях никогда заранее не сообщают, о каких именно мерах может идти речь.

 

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