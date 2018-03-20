Британия активно рассматривает меры в отношении РФ, готова в любой момент их применить - Мэй

Великобритания в настоящее время активно рассматривает меры увеличения давления на Россию и в случае необходимости будет готова применить их в любой момент, приводит заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй телеканал "Скай ньюс".

По итогам заседания Совета национальной безопасности британский премьер заявила, что "другие меры против России активно рассматриваются". Телеканал отмечает, что "премьер готова их применить в любой момент".

Премьер Британии добавила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе".

Т.Мэй также заявила, что эксперты ОЗХО, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия. Кроме того, она отметила, что "были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты".