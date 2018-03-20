Политика

19:12 20.03.2018

Британия активно рассматривает меры в отношении РФ, готова в любой момент их применить - Мэй

Британия активно рассматривает меры в отношении РФ, готова в любой момент их применить - Мэй

Великобритания в настоящее время активно рассматривает меры увеличения давления на Россию и в случае необходимости будет готова применить их в любой момент, приводит заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй телеканал "Скай ньюс".

По итогам заседания Совета национальной безопасности британский премьер заявила, что "другие меры против России активно рассматриваются". Телеканал отмечает, что "премьер готова их применить в любой момент".

Премьер Британии добавила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе".

Т.Мэй также заявила, что эксперты ОЗХО, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия. Кроме того, она отметила, что "были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин: РФ начала нетрадиционную, но реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира

Борис Джонсон назвал "абсурдным" отрицание Россией причастности к инциденту со Скрипалем

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль

Легитимность выборов президента РФ ставится под сомнение не только проведением их в Крыму, но и отсутствием реальной политической конкуренции

Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму

Раде предлагают принять заявление о непризнании Украиной легитимности и результатов выборов президента РФ

Трамп, сославшись на заключение комитета по разведке палаты представителей, заявил об отсутствии сговора с Россией

Высылка из РФ британских дипломатов не меняет позицию Лондона по "делу Скрипаля"

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму

Украина солидарна с Великобританией в истории с отравлением в Солсбери - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК зарегистрировала нового депутата вместо Денисовой, по Зваричу вопрос решится после предоставления необходимых документов

Нардеп Савченко заявляет, что не планировала незаконных действий с оружием Раде и не имеет связи с РФ

"Наш край" предупреждает об опасности очередей в связи со стартом 1 апреля кампании по подписанию декларации с врачами

Президент Литвы не будет поздравлять Путина с победой на выборах, заявляют в Вильнюсе

Нардеп Н.Савченко заявляет, что Банковая готовила ее ликвидацию

Венгрия не сможет заблокировать двусторонние отношения Украина-НАТО – МИД

Порошенко подытожил итоги визита в Катар: Это мощный толчок, который активизирует сотрудничество Украины со странам Залива

Украина и Катар подписали Соглашение о "безвизе"

Украина и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии по отмене е-деклараций для антикоррупционных активистов в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА