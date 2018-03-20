Нардеп Н.Савченко заявляет, что Банковая готовила ее ликвидацию

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко утверждает, что получила информацию о приказе, поступившем с Администрации президента Украины, о ее ликвидации.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов - ИФ), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Н.Савченко, ее сестра лично ездила общаться новым заместителем главы Администрации президента Валерием Кондратюком, "чтобы это остановить".

Нардеп отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации. "Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации", - сказала Н.Савченко.

Она попыталась пояснить, каким образом власть хотела использовать ее для провокации и организации госпереворота.

Н.Савченко рассказала, что с ней связались люди (она назвала их "объект А"), которым была поставлена задача ее ликвидировать, и она утверждает, что "приблизила максимально близко к себе" этих людей, после чего вывела их на своих знакомых с ОРДЛО, которые хотели совершить переворот на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

По ее словам, вышедшие с ней на контакт люди попытались создать такую ситуацию, чтобы в будущем можно было организовать политическую провокацию. "Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на наивысший уровень организации так называемого переворота", - заявила Н.Савченко

По словам нардепа, задачами так называемого "объекта А" было выявить источники финансирования ее, а также вступить в контакт с этими источниками.

"Каждый раз, когда объект А говорил, что нужны деньги, мне нужно их найти... мне важно было понять , откуда объект А может принять деньги – с правой или с левой стороны. Объект А сказал, что деньги могут быть приняты с любой стороны – как с Востока, так и с Запада", - рассказала она.

"Я понимала, что у объекта А есть мандат от спецслужб, чтобы осуществить такую операцию", - добавила Н.Савченко.

Нардеп заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, аргументируя необходимость снятия с нее депутатской неприкосновенности, будет апеллировать различного рода якобы доказательствами, но как утверждает нардеп, все эти доказательства придуманы. "Весь этот абсурд они (власти - ИФ) написали сами", - сказала она.

"Провокация удалась, и это еще не конец", - заявила Н.Савченко.

Как сообщалось, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления (один том из 174 листов).

Ю.Луценко направил эти представления в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. На заседании Верховной Рады 15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.

19 марта представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" заявила, что Верховная Рада рассмотрит представление генпрокурора Украины Юрия Луценко на привлечение внефракционного нардепа Н.Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест в четверг, 22 марта.

"В среду будет рассматриваться вопрос в (регламентном - ИФ) комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", - отметила И.Луценко в понедельник вечером, комментируя представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Н.Савченко.