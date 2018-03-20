Политика

15:36 20.03.2018

Венгрия не сможет заблокировать двусторонние отношения Украина-НАТО – МИД

Венгрия не сможет заблокировать двусторонние отношения Украина-НАТО – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины не считают, что Венгрия может заблокировать развитие двусторонних отношений Украина-НАТО.

"Я не думаю, что Венгрия может заблокировать на уровне НАТО двусторонние отношения…. Очень жаль, что перед выборами в Венгрии предвыборная риторика побеждает над теми двусторонними отношениями и теми позитивными их составляющим", - сказала спикер МИД Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом М.Беца добавила, что украинская сторона открыта к диалогу.

"Это сознательные политические манипуляции и откровенное перекручивание реальности. Нам жаль, потому что мы конструктивно настроены на диалог по любым вопросам… Мы постоянно стараемся взаимодействовать с наши венгерскими коллегами и через посольство, и на разных международных площадках", - пояснила спикер МИД Украины.

М.Беца добавила, что размещение на Закарпатье батальона украинских войск возможно из соображений безопасности и во избежание провокаций.

"Размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства – это личное дело этого государства и суверенное право этого государства. Конечно, нас беспокоят участившиеся провокации на территории Закарпатья", - отметила дипломат.

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