Политика

14:20 20.03.2018

Украина и Катар подписали Соглашение о "безвизе"

По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани было подписано Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что наконец нам удалось договориться и подписано Соглашение о безвизовых путешествиях украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это придает большего веса украинскому паспорту. Это означает еще большее уважение к украинцам. И будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в Катаре и планируется большое количество катарцев (которые посетят Украину - ред.)", - цитирует во вторник П.Порошенко во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Президент также отметил, что Доха является авиационным хабом и было запущено два самолета в день из Киева.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Государства Катар, пользующиеся паспортами для выезда за границу, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государства другой стороны, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Подписание документа будет способствовать развитию сотрудничества между Украиной и Государством Катар, как в консульско-правовой, так и экономической и гуманитарной сферах, позволит вывести на качественно новый уровень защиту прав и интересов юридических и физических лиц Украины в Катаре, активизирует контакты представителей бизнеса обеих стран, откроет дополнительные возможности для национальных туристических отраслей, послужит расширению дружественных связей между народами Украины и Государства Катар", - говорится в информации.

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Интерфакс-Украина
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