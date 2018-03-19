Рада на текущей неделе может признать нелегитимными выборы президента РФ – Парубий

Верховная Рада на текущей неделе может принять проект постановления, в котором заявить о непризнании легитимности выборов президента РФ, прошедших в воскресенье, 18 марта, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ИФ) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", - сказал А.Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам спикера, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть данную инициативу и предоставить вывод, А.Парубий отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.

Представители фракции "Народный фронт" в понедельник зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) "О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".