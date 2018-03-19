Тимошенко: "Истерия" вокруг Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти, но "Батькивщина" поддержит лишение ее неприкосновенности

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сомневается, что внефракционный народный депутат Надежда Саченко могла бы организовать государственный переворот в Украине, но заявляет, что за лишение ее неприкосновенности фракции проголосует.

"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются... Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое. Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в понедельник в Киеве.

По ее мнению, такими действиями в отношении Н.Савченко, в частности прикрывают намерение лишить государство управления газотранспортной системой.

Между тем, политик отметила, что в ситуации с Н.Савченко должны разобраться силовые структуры. По словам Ю.Тимошенко, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.

Как известно, Н.Савченко в 2014 году, находясь в российском заключении, прошла в украинский парламент под первым номером списка партии "Батькивщина". После освобождения она некоторое время работала в составе этой фракции, однако в декабре 2016 года Н.Савченко исключили из "Батькивщины".