Политика

16:43 18.03.2018

Международные партнеры Украины не признают выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Международные партнеры Украины не признают выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что международные партнеры Украины не признают проведения выборов президента РФ на территории оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - отметил П.Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт в воскресенье.

Президент сообщил об интенсивных международных контактах в последние несколько дней, в результате которых Украины "получила заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - отметил П.Порошенко.

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