Политика

16:16 18.03.2018

Порошенко договорился с эмиром Кувейта о возможности получения украинцами кувейтских виз в аэропорту

Порошенко договорился с эмиром Кувейта о возможности получения украинцами кувейтских виз в аэропорту

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время переговоров с эмиром Государства Кувейт инициировал рассмотрение вопроса о расширении сотрудничества в сфере контактов между людьми, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту", - рассказал П.Порошенко.

Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрировано прогресс в этом направлении.

"Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядело именно так - чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну", - рассказал П.Порошенко.

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