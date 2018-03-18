Порошенко договорился с эмиром Кувейта о возможности получения украинцами кувейтских виз в аэропорту

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время переговоров с эмиром Государства Кувейт инициировал рассмотрение вопроса о расширении сотрудничества в сфере контактов между людьми, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту", - рассказал П.Порошенко.

Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрировано прогресс в этом направлении.

"Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядело именно так - чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну", - рассказал П.Порошенко.