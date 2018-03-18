Политика

09:50 18.03.2018

Трамп, сославшись на заключение комитета по разведке палаты представителей, заявил об отсутствии сговора с Россией

Трамп, сославшись на заключение комитета по разведке палаты представителей, заявил об отсутствии сговора с Россией

Каких-либо тайных сговоров между предвыборной кампанией республиканцев и Москвой не было, написал на своей страничке в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Комитет по разведке палаты представителей заключил: сговора между Россией кампанией Трампа не было. В тоже время многие выясняют, что были грандиозные утечки, ложь и коррупция на самых высоких уровнях в ФБР, Минюсте и госдепе", - отметил президент США.

По его словам, "расследование Мюллера (связей Трампа с Россией) никогда не должно было быть начато - ни сговора, ни преступления не было".

"Оно (это расследование) было основано на мошеннической деятельности и ложном досье, проплаченном нечестной Хиллари (Клинтон) и Национальным демократическим комитетом и на неуместном наблюдении за моей кампанией. Охота на ведьм!", - написал Д.Трамп.

Накануне адвокат американского президента Джон Дауд призвал ФБР завершить расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

"Я надеюсь, что замгенпрокурора Розенстайн последует блестящему и храброму примеру Отдела профессиональной ответственности ФБР и генпрокурора Джеффа Сешнса и положит конец расследованию предполагаемого сговора с Россией, сотворенного боссом (врио директора ФБР Эндрю) Маккейба Джеймсом Коми на основе фальсифицированного и коррупционного досье", - заявил Дж.Дауд журналистам.

Дж.Дауд отметил, что говорит не от лица Д.Трампа, а выражает свою собственную позицию относительно расследования.

В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование ФБР о предполагаемом вмешательство России в американские выборы 2016 года. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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