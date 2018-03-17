Политика

14:31 17.03.2018

Решение о кандидате в президенты от "Самопомочи" будет принимать партия – Садовый

Решение о кандидате в президенты от "Самопомочи" будет принимать партия – Садовый

Говорить о кандидатах в президенты Украины от политической партии "Объединение "Самопомич" пока рано, считает лидер политсилы, городской голова Львова Андрей Садовый.

"Амбиции есть у партии "Самопомич", и мы будем принимать активное участие в президентских и парламентских выборах. Решение будет принимать партия. О конкретике будем говорить во время избирательной кампании", - сказал А.Садовый агентству "Интерфакс- Украина" в субботу в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать как кандидат в президентской избирательной кампании 2019 года.

Как сообщалось, на XIV съезде партии А.Садовый заявил, что объединение "Самопомич" намерено принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине.

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